DOLAR
34,64 -0,24%
EURO
36,37 -0,11%
ALTIN
2.928,62 -0,34%
BITCOIN
3.171.963,35 3,27%

Bakan Güler, Disiplin İhlalleri ve Askeri Hastaneler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, disiplin ihlalleri ve askeri hastanelerin durumu hakkında TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:45
Bakan Güler, Disiplin İhlalleri ve Askeri Hastaneler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Güler, Disiplin İhlalleri Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin detaylar paylaştı. Güler, bu süreçle ilgili olarak, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak, andı okumak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demek değil, defaten yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir" dedi.

Disiplin Sürecinin Önemi

Bakan Güler, askeri disiplini ihlal eden teğmenlere yönelik süreçlerin sıkı bir şekilde yürütüleceğini vurgulayarak, "Disiplinsizliğin maziye dönük geçmişi bulunmamaktadır. Suç mahiyeti ne olursa olsun, disiplin süreci aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecektir" diye konuştu.

Askeri Hastanelerin Durumu

Askeri hastanelerin ihtiyaçları hakkında da bilgi veren Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekli sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğünü belirtti. Güler, "Yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hizmet veren 5 hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler sadece askeri personele tahsis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Yaşanan Gelişmeler

Güler, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı anlaşmazlıkları ve Ege'deki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu. "Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için sahada ve diplomatik olarak çeşitli girişimlerde bulunmaktayız" dedi.

Son olarak, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaptığı izinsiz faaliyetler ve ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığı hakkında gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Korkutan Yangın: İki Katlı Ev Hasar Gördü
2
Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
3
İsrail'in Gazze'deki Bombardmanı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı
5
Bakan Güler, Disiplin İhlalleri ve Askeri Hastaneler Hakkında Açıklamalarda Bulundu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Hareket İslam'ı Hedef Alıyor
7
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor