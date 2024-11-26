Bakan Güler, Disiplin İhlalleri ve Askeri Hastaneler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Güler, Disiplin İhlalleri Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin detaylar paylaştı. Güler, bu süreçle ilgili olarak, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak, andı okumak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demek değil, defaten yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir" dedi.

Disiplin Sürecinin Önemi

Bakan Güler, askeri disiplini ihlal eden teğmenlere yönelik süreçlerin sıkı bir şekilde yürütüleceğini vurgulayarak, "Disiplinsizliğin maziye dönük geçmişi bulunmamaktadır. Suç mahiyeti ne olursa olsun, disiplin süreci aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecektir" diye konuştu.

Askeri Hastanelerin Durumu

Askeri hastanelerin ihtiyaçları hakkında da bilgi veren Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekli sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğünü belirtti. Güler, "Yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hizmet veren 5 hastane bulunmaktadır. Bu hastaneler sadece askeri personele tahsis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Yaşanan Gelişmeler

Güler, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı anlaşmazlıkları ve Ege'deki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu. "Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için sahada ve diplomatik olarak çeşitli girişimlerde bulunmaktayız" dedi.

Son olarak, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaptığı izinsiz faaliyetler ve ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığı hakkında gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.