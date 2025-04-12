Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile Antalya Diplomasi Forumu'nda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelen Güler, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu buluşma, bölgesel iş birliği ve güvenlik konularında fikir alışverişi sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Güler, görüşme esnasında ikili ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nun, sadece Türkiye ile IKBY arasında değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkelerle de ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğu belirtiliyor.

Bu tür diplomatik görüşmeler, dostluk bağlarını pekiştirmeye ve bölgesel barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.