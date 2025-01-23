Bakan Güler, IKBY Peşmerge Komutanı Barzani'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi makamında kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu önemli görüşmeye dair detaylara yer verildi.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmenin, iki taraf arasındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.