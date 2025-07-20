Bakan Güler, KKTC'de 28. Mekanize Piyade Tümenini Ziyaret Etti

51. Yıl Dönümü Kutlamaları için Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlık Açıklaması ve Tören Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mutlu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Bakan Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Tümen Komutanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi.

Ayrıca, ziyarete ilişkin çeşitli fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.