Bakan Güler Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Güler'den Taziye Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu sırasında PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, ziyarette şehidin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Güler, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi. Güler, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurgulayarak, "Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak eğer, Ufuk evladımız gibi daha nice şehitlerimiz sayesinde hür ve özgür olarak yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakan Güler, Ufuk Akıncı'nın kahramanlıkla birliğinin en önünde giderken şehit olduğunu belirterek, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Tarih boyunca hep şehitlerimiz oldu, inşallah olmasın diyoruz ama topraklarımız üzerindeki mücadelemiz sonsuza kadar sürecek. Bunun bilincindeyiz." dedi.

Şehitlerin kanını yerde bırakmamak için terörle mücadelenin devam edeceğini ifade eden Güler, "Akıncı ailesi bizim için çok kıymetli. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir güç her zaman onların yanında olacaktır. Her zaman yanlarında olacağız, beraber olacağız. Ufuk gibi kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun," şeklinde konuştu.

Bakan Güler'e ziyareti sırasında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut eşlik etti.