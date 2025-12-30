Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı Ankara'da kabul etti
Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.
Tümgeneral Nureddin Ali Na’san, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya geldi.
Kabule Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu de katıldı.
