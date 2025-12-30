DOLAR
Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı Ankara'da Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetiyle Ankara’da kabul etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:09
Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti.

Tümgeneral Nureddin Ali Na’san, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya geldi.

Kabule Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu de katıldı.

