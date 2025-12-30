DOLAR
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi

Konya’da 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' temalı törenle 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında kooperatiflere plaket verildi; kurumlar destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:35
Konya’da, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında düzenlenen "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" temalı ödül töreninde bölgedeki kooperatiflere plaket takdim edildi.

Ödül Töreni Detayları

Program, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Tören, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve başarılı çalışmaları ödüllendirme amacı taşıdı.

Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2025 yılının Uluslararası Kooperatif Yılı olması vesilesiyle hem farkındalık oluşturma hem de ülkemizde geliştirme çabalarının olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ticaret ve üretim şehri olan Konya’mızın tarım, gıda, esnaf, kadın kooperatifleri başta olmak üzere güçlü bir kooperatifçilik potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler de bakanlığımızın politikaları çerçevesinde kooperatiflerimizin eğitim, rehberlik, denetim süreçlerini titizlikle yürütüyoruz".

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise konuşmasında, "Bugün, Uluslararası Kooperatifler Yılı vesilesiyle düzenlenen ’Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödül Töreni’ için bir aradayız. Yürüttükleri özverili ve kıymetli çalışmalarla bölgemizin her açıdan gelişimine ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunan; bu katkılarıyla ödül almaya hak kazanan tüm kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak; kooperatiflerimize katkı sağlayacak, karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretecek tüm projelere desteğimizin artarak süreceğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen kooperatif temsilcilerine plaket takdim edildi ve tören sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

