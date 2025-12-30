Sincan'da Dijital Dönüşüm: İmar Başvuruları 1 Ocak 2026'de Online

Sincan Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin tamamında dijital dönüşüm hamlesini başlatıyor. İnsan odaklı hizmet ilkesi ve akıllı şehircilik hedefiyle hayata geçirilen uygulama, başvuru süreçlerini hızlandırıp kağıt israfını azaltmayı amaçlıyor.

Yeni dönemde başvurular nasıl yapılacak?

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılacak tüm yeni başvurular, belediye binasına gelmeye gerek kalmadan dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek. Proje, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de çevresel fayda sunuyor.

Hangi belge ve işlemler elektronik ortamda onaylanacak?

Sistemde yapı ruhsatı eki tüm projeler, yapı ruhsatı, yapı ruhsatı vizeleri, yapı denetim hakediş dosyaları, asansör tescil belgesi, yapı kullanma izin belgesi ve iş deneyim belgesi gibi müdürlük bünyesinde onaylanan tüm belge ve projeler elektronik imza ile onaylanabilecek.

Süreçlerin işleyişi

Tüm belge ve projelerin belediye onayına sunulması, yapı denetim kuruluşları ile belediye tarafından kontrol edilmesi ve elektronik ortamda onaylanması süreçleri dijital olarak yönetilecek. Proje müellifleri, yapı denetim kuruluşları ve denetçiler dünyanın herhangi bir yerinden başvuru yapma, dosya yükleme, proje kontrolü yapma, e-imza atma ve onaylı belgeye erişme imkânına sahip olacak. Bu süreçlerin tamamı yapı sahipleri tarafından da dijital olarak takip edilebilecek.

Başvuru yönetimi ve altyapı

Sisteme bys.sincan.bel.tr (Başvuru Yönetim Sistemi) adresinden giriş yapılarak tüm başvuru süreçleri elektronik ortamda tamamlanacak. Çıktı ve baskıya gerek kalmaması, ulaşım ihtiyacının ortadan kalkmasıyla maliyetler azalırken, elektronik belgelerin oluşturduğu dijital arşiv fiziksel arşiv ve insan gücü kullanım ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Çevresel etkiler

Akıllı şehircilik uygulamalarıyla hizmetlere erişimi fiziksel sınırların dışına çıkaran İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere uzaktan ve anında ulaşmasını sağlarken kamu hizmetlerinden kaynaklı karbon salınımının azaltılmasına da katkı sunuyor. Bu kapsamda ortalama bir kişinin toplam karbon ayak izinin yüzde 12'si kamu hizmetlerinden kaynaklanıyor.

Geçiş süreci

1 Ocak 2026 tarihinden önce başlatılmış mevcut başvurular aynı şekilde değerlendirilmeye devam edecek. Yeni sistem, bu tarihten itibaren yapılacak olan tüm yeni başvuruları kapsayacak.

ANKARA SİNCAN BELEDİYESİ, İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN HİZMETLERİN TAMAMINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİNİ BAŞLATIYOR.