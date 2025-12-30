Kilis'e 4 Yeni Acil Sağlık Aracı: Ambulans Sayısı 31'e Çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan 2 ambulans ve 2 UMKE aracı tahsis edildi

Kilis'e Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ambulans ve 2 UMKE aracı tahsis edildi. Yeni araçların hizmete alınmasıyla kentteki toplam ambulans sayısı 31'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, 2025 yılı içinde ambulans ekiplerinin 23 bin vakaya müdahale ettiğini belirterek, 'İl merkezinde vakalara ortalama 6 dakikada, köylerde ise 13 buçuk dakikada müdahale ediliyor. Yeni araçlarımızla birlikte ambulans sayımız 31'e ulaştı. Acil sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirmiş olduk' dedi.

Kilis Valisi Tahir Şahin ise bugünkü 4 yeni aracın hizmete girmesinin kentte yapılan kamu yatırımlarının sembolik bir göstergesi olduğunu ifade ederek, 'Sağlık çalışanlarımızdan razıyız. Allah hepsinden razı olsun. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Programa, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile diğer protokol üyeleri katıldı.

KİLİS'E SAĞLIK BAKANLIĞINCA 2 AMBULANS VE 2 UMKE ARACI TAHSİS EDİLİRKEN, YENİ ARAÇLARIN HİZMETE ALINMASIYLA BİRLİKTE KİLİS'TEKİ AMBULANS SAYISI 31'E ULAŞTI.