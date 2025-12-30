DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Kilis'e 4 Yeni Acil Sağlık Aracı: Ambulans Sayısı 31'e Çıktı

Sağlık Bakanlığı Kilis'e 2 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderdi; ambulans sayısı 31'e yükseldi, 2025'te ekipler 23 bin vakaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:04
Kilis'e 4 Yeni Acil Sağlık Aracı: Ambulans Sayısı 31'e Çıktı

Kilis'e 4 Yeni Acil Sağlık Aracı: Ambulans Sayısı 31'e Çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan 2 ambulans ve 2 UMKE aracı tahsis edildi

Kilis'e Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ambulans ve 2 UMKE aracı tahsis edildi. Yeni araçların hizmete alınmasıyla kentteki toplam ambulans sayısı 31'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, 2025 yılı içinde ambulans ekiplerinin 23 bin vakaya müdahale ettiğini belirterek, 'İl merkezinde vakalara ortalama 6 dakikada, köylerde ise 13 buçuk dakikada müdahale ediliyor. Yeni araçlarımızla birlikte ambulans sayımız 31'e ulaştı. Acil sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendirmiş olduk' dedi.

Kilis Valisi Tahir Şahin ise bugünkü 4 yeni aracın hizmete girmesinin kentte yapılan kamu yatırımlarının sembolik bir göstergesi olduğunu ifade ederek, 'Sağlık çalışanlarımızdan razıyız. Allah hepsinden razı olsun. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Programa, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile diğer protokol üyeleri katıldı.

KİLİS'E SAĞLIK BAKANLIĞINCA 2 AMBULANS VE 2 UMKE ARACI TAHSİS EDİLİRKEN, YENİ ARAÇLARIN HİZMETE...

KİLİS'E SAĞLIK BAKANLIĞINCA 2 AMBULANS VE 2 UMKE ARACI TAHSİS EDİLİRKEN, YENİ ARAÇLARIN HİZMETE ALINMASIYLA BİRLİKTE KİLİS'TEKİ AMBULANS SAYISI 31'E ULAŞTI.

KİLİS'E SAĞLIK BAKANLIĞINCA 2 AMBULANS VE 2 UMKE ARACI TAHSİS EDİLİRKEN, YENİ ARAÇLARIN HİZMETE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sincan'da Dijital Dönüşüm: İmar Başvuruları 1 Ocak 2026'de Online
2
Batman Sason'da Paletli Ambulansla 42 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi
3
Sağlıkta 2025 Bilançosu: Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık
4
Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal
5
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi
6
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı
7
Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları