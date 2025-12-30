DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de Eğitim Uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası güneyinde Akdeniz uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:14
Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de Eğitim Uçuşu

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de Eğitim Uçuşu

Kıbrıs güneyinde uluslararası hava sahasında icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının, Kıbrıs Adası’nın güneyinde Akdenizin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB açıklamasında, faaliyetlere çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katıldığı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARI, KIBRIS ADASI'NIN GÜNEYİNDE...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARI, KIBRIS ADASI'NIN GÜNEYİNDE AKDENİZ'İN ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA EĞİTİM UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARI, KIBRIS ADASI'NIN GÜNEYİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sincan'da Dijital Dönüşüm: İmar Başvuruları 1 Ocak 2026'de Online
2
Batman Sason'da Paletli Ambulansla 42 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi
3
Sağlıkta 2025 Bilançosu: Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık
4
Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal
5
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi
6
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı
7
Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları