Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de Eğitim Uçuşu
Kıbrıs güneyinde uluslararası hava sahasında icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının, Kıbrıs Adası’nın güneyinde Akdenizin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.
MSB açıklamasında, faaliyetlere çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katıldığı vurgulandı.
Bakanlık ayrıca, gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
