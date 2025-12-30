Bodrum'da 2025'in Son Muhtarlar Toplantısı — 2026 Hedefleri Açıklandı

Bodrum'da 2025 yılının son muhtarlar toplantısı yapıldı

Toplantı ve katılım

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde düzenlenen yılın son muhtarlar toplantısı, Herodot Kültür Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve 2026 yılı hedefleri paylaşıldı.

Toplantı, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edildi. Başkan Mandalinci’nin yanı sıra; Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı, kurum yetkilileri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları etkin şekilde yer aldı.

Gündem: Talepler ve çözüm yolları

Toplantı boyunca mahalle muhtarları; altyapı ve üstyapı çalışmaları, temizlik hizmetleri, kaçak yapılaşma ile mücadele, pazar yerlerinin durumu ve çevre düzenlemeleri gibi konulardaki talep ve önerilerini iletti. Başkan Mandalinci, muhtarlardan gelen talepleri tek tek not aldı ve çözüm için ilgili birim müdürleri ile başkan yardımcılarına talimat verdi.

Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, başta Başkan Tamer Mandalinci olmak üzere mahallerde etkin hizmet veren herkese teşekkür etti.

Başkan Mandalinci'den birlik ve ulaşılabilirlik vurgusu

Bodrum Belediyesi ile muhtarlar arasındaki iş birliği ve ulaşılabilirliğin önemine dikkat çeken Başkan Tamer Mandalinci şunları söyledi:

"2025 yılı boyunca muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan ve meclis üyelerimizden gelen talepleri karşılamak için canla başla çalıştık. Bütçemizi çok daha iyi bir noktaya taşıdık. 2026 yılı, Bodrum Belediyesi’nin sahada çok daha etkin ve yüksek bir ivmeyle çalışacağı bir yıl olacak. Yeni yılın sizlere, ailelerinize ve tüm mahallelerimize huzur getirmesini diliyorum. Birlikte üreten, birlikte güzelleten bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz".

