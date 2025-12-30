DOLAR
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş Belediyesi, Meteoroloji ve AKOM uyarıları sonrası 90 araç, 236 personel ve 3125 ton tuzla karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:37
Meteoroloji ve AKOM uyarılarına karşı tam seferberlik

Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelinde kar ve olumsuz hava şartlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından ekipler son kontrolleri gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Garajı’nda yapılan hazırlıkları inceleyen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karla mücadele çalışmaları, Beşiktaş Belediyesi’nin Fen İşleri Garajı’nda bulunan Kriz Merkezi’nden meteoroloji ve AKOM verilerine göre anlık olarak izlenmektedir.

"Komşularımızın huzuru ve ulaşımın aksamaması için 90 araç ve iş makinası, 236 saha personeli, 3125 ton tuz stokuyla 23 mahallemizde 7/24 sahadayız. Kış şartları ne olursa olsun, Beşiktaş’ta hayatın ritmi aksamayacak. Tüm komşularıma yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik diliyorum. Acil durumlarda Çözüm Merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz"

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları