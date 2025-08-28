Bakan Güler, Ukrayna Sekreteri Rüstem Umerov'u Milli Savunma Bakanlığında Ağırladı

Bakan Güler, Ukrayna Sekreteri Rüstem Umerov'u Bakanlıkta Ağırladı

Görüşme Milli Savunma Bakanlığında Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

