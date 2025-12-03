Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü

Toplantı Öncesi Resmî Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan de katılıyor.

Hakan Fidan ile Mark Rutte arasındaki görüşme, toplantı takvimi kapsamında gerçekleştirildi.

