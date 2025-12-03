Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:03
Toplantı Öncesi Resmî Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan de katılıyor.

Hakan Fidan ile Mark Rutte arasındaki görüşme, toplantı takvimi kapsamında gerçekleştirildi.

