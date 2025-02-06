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Bakan Hakan Fidan, Irak Azm İttifakı Lideri Müsenna Samarrai ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Azm İttifakı lideri Müsenna Samarrai ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:48
Bakan Hakan Fidan, Irak Azm İttifakı Lideri Müsenna Samarrai ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Azm İttifakı lideri Müsemmâ Samarrai ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki liderin gerçekleştirdiği bu önemli görüşme hakkında bilgiler verildi. Görüşmenin detayları ve iki ülke arasındaki işbirlikleri üzerine değerlendirmeler, uluslararası ilişkiler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Fidan ve Samarrai'nin bir araya gelmesi, bölgedeki istikrar ve ortak meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunma fırsatı sundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Ankara'da Irak Azm İttifakı lideri Müsenna Samarrai (solda)...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Ankara'da Irak Azm İttifakı lideri Müsenna Samarrai (solda) ile görüştü.

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