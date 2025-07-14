Bakan Işıkhan 15 Temmuz Şehidi Yakup Kozan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan, Şehit Yakup Kozan'ın Ailesini Unutmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşı Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aziz milletin o gece yazdığı destanı vurguladı.

15 Temmuz'un Kahramanları Anıldı

Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "O gece hain darbe girişimine, FETÖ'cü alçaklara karşı gövdesini siper eden çalışma arkadaşımız, şehidimiz Yakup Kozan'ın kıymetli annesi Fethiye teyzemizi ve kardeşi Yasin kardeşimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin bıraktığı mukaddes emanetlere her zaman sahip çıkacağız."

Bakan, ayrıca, "Bizler o kutlu destanın kahramanı şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum." diyerek, şehitleri andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşları Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşları Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.