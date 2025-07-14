DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.347,01 -0,7%
BITCOIN
4.698.207,95 2,82%

Bakan Işıkhan 15 Temmuz Şehidi Yakup Kozan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan, 15 Temmuz şehidi Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret ederek, kahraman şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 22:51
Bakan Işıkhan 15 Temmuz Şehidi Yakup Kozan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan, Şehit Yakup Kozan'ın Ailesini Unutmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşı Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aziz milletin o gece yazdığı destanı vurguladı.

15 Temmuz'un Kahramanları Anıldı

Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "O gece hain darbe girişimine, FETÖ'cü alçaklara karşı gövdesini siper eden çalışma arkadaşımız, şehidimiz Yakup Kozan'ın kıymetli annesi Fethiye teyzemizi ve kardeşi Yasin kardeşimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin bıraktığı mukaddes emanetlere her zaman sahip çıkacağız."

Bakan, ayrıca, "Bizler o kutlu destanın kahramanı şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum." diyerek, şehitleri andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşları Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşları Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu
2
HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı
3
Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
4
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İklim Dostu Kampı'nda Gençlerle Buluştu
5
Bingöl'de 12 Derslikli Yeni Okul İnşa Edilecek
6
Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Avrupa'da Gazze Vurgusu
7
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek