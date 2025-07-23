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Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, engelli bireyler için 15.162 TL harçlık ve SGK prim desteği sunan 'Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nı duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 11:04
Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Bakan Işıkhan'dan Tarihi Müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engelsiz İşgücü Uyum Programı"nın resmen başlayacağını müjdeledi. Bu programla birlikte, engelli bireylerin istihdam piyasasında daha aktif rol almalarının hedeflendiği belirtildi.

Eğitim ve Destekler Bir Arada

Program, katılımcılarına 15.162 TL'lik cep harçlığı, SGK desteği ve kapsamlı eğitim imkânları sunarak, sadece sosyal yardım olmanın ötesine geçmeyi, kalıcı istihdam imkânları sağlamayı amaçlıyor.

Işıkhan, bu girişimin engelli bireylerin sosyal hayattan ekonomik hayata engelsiz bir geçiş yapmalarını sağlama vizyonuyla hayata geçirildiğini belirtti. "Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız"

15.162 TL Harçlık ve SGK Güvencesi

Söz konusu program, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Programın 14 günlük sürecine katılan vatandaşlara, motivasyonlarını artırmak amacıyla 15.162 TL cep harçlığı ödenecek. Bunun yanı sıra, program süresince katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri de devlet tarafından karşılanacak.

81 İlde 10 Bin Kişilik Dev Kontenjan

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek programla, ilk etapta 10 bin engelli vatandaşın toplumsal ve ekonomik hayata katılmaları desteklenecek. Engelli raporuna sahip bireyler, bu programdan doğrudan yararlanabilecekleri gibi, belirli şartları sağlayan durumlarda engelli bireyin anne veya babasından biri de programa katılma hakkına sahip olabilecek.

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