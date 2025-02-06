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Bakan Işıkhan: Deprem Bölgesine Destekler Artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, deprem bölgesindeki destekleri ve istihdam artışını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:20
Bakan Işıkhan: Deprem Bölgesine Destekler Artıyor

Bakan Işıkhan, Deprem Bölgesine Verilen Destekleri Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde sağlanan destekler ve sigortalı işçi sayısındaki artış hakkında bilgi verdi. Işıkhan, "2022 yılı aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde, 2024 yılı kasım verilerine göre bu sayı 1 milyon 936 bin 412'ye yükselmiştir. Bu durum, işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısını aştığını göstermektedir," dedi.

Deprem Sonrası Dayanışma

Bakan Işıkhan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu büyük acıyla birlikte, milletimizin eşsiz dayanışması bizleri ayakta tuttu. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber etti ve Türk milleti tek yürek oldu," ifadelerini kullandı.

Önemli İcraatlar ve İstihdam

Işıkhan, deprem bölgesi için birçok önemli çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. "Çalışma hayatı kapsamında, TYP ile depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağladık. Bu programlar için toplam 15 milyar lira kaynak ayırdık," diyen Işıkhan, ayrıca kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışana 1 milyar lira ödendiğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Alanında Önemli Çalışmalar

Depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını ve sağlık sigortası poliçelerini de hafifleştirdiklerini anlatan Işıkhan, "Mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı," dedi.

Gelecek İçin Ortak Görev

Işıkhan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Deprem bölgesindeki her köşede hayat canlanıyor. Gelecek nesillere daha sağlam bir toplum bırakmak hepimizin görevi. Bugün bir anma günü olmasının yanı sıra ayağa kalkışımızı ve birlikteliğimizi gösterme günüdür. Devletimiz, hayat tamamen normale dönene kadar burada olmaya devam edecektir."

Toplantı öncesinde Bakanlar Kacır, Işıkhan ve Yumaklı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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