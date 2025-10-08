Bakan Işıkhan: İş Sağlığı ve Güvenliğinde 'Kırmızı Çizgi' ve Sıfır Kaza Hedefi

Bakan Işıkhan: İş Sağlığı ve Güvenliği "Kırmızı Çizgimizdir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standarda taşımaya yönelik kararlılıklarını açıkladı. Kongre, Sosyal Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Bakanın mesajı: İnsana yakışır istihdam ve sıfır kaza

Işıkhan, çalışma hayatının çok boyutlu yapısına dikkat çekerek iş sağlığı ve güvenliğinin tüm disiplinleri birbirine bağlayan "en büyük taş" olduğunu belirtti. Çalışanların can güvenliğinin olmadığı ortamda üretim ve insanca yaşamdan söz edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu konu bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Bakan, hedeflerinin yalnızca kaza önlemek olmayıp tüm iş yerlerinde "sıfır kaza, sıfır risk" kültürünü yerleştirmek olduğunu aktardı. Bu doğrultuda akademisyenler, uzmanlar ve paydaşlarla sürdürdükleri iş birliklerine dikkat çekti.

Uygulamalar, eğitim ve saha çalışmaları

Işıkhan, İş'te Güvenli Gelecek Buluşmaları'nın ilk toplantısının şubatta Ankara'da yapıldığını; Çankırı, Çorum, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Yozgat'ta "İş'te Güvenli Gelecek" temalı tırlarla tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini hatırlattı. Ayrıca mayısta Kayseri'de gerçekleştirilen 38. İSG Haftası etkinlikleri ve eylüldeki TEKNOFEST katılımıyla dijital İSG uygulamalarının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak, uygulamaların etkinleştirilmesi amacıyla küçük işletmelerle TESK iş birliği içinde düzenlemeler yapıldığını; bugüne kadar 251 bin 873 işveren ya da işveren vekilinin eğitim aldığını açıkladı. Ayrıca uzaktan eğitim mevzuatının bu kesimin erişimini kolaylaştırmak için düzenlendiğini belirtti.

Yasal düzenlemeler ve kapasite artışı

Işıkhan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulama kapsamının genişletildiğini, kamu iş yerleri ve 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin kapsama dahil edildiğini hatırlattı. Buna bağlı olarak İSG profesyoneli ihtiyacını karşılamaya yönelik mevzuat düzenlemeleri yapıldığını ve piyasada ihtiyaç duyulan A sınıfı ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı sayısında yaklaşık 10 bin kişilik bir artış sağlandığını bildirdi.

Ayrıca Bakan, 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlıklarına başlanıldığını; belgenin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde tüm paydaşların görüşlerinin alınacağının altını çizdi. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin 8 yıl aradan sonra temmuzda Bakanlığın ev sahipliğinde yeniden toplandığını anımsattı.

Uluslararası ve yerel projeler

Bakan, AB destekli "Avrupa Birliği Ortak İSG Stratejisi Geliştirilerek Kırsal ve Endüstriyel Tarım Alanlarındaki Kadın, Genç ve Göçmen İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi" projesi ile "Kobilerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Organize İşbirliği Projesi" başvuru ve onay süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

Eğitim, bilinçlendirme ve gençlere yatırım

Işıkhan, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her ferdine İSG kültürünü benimsetmek için sürdürülebilir programlar geliştireceklerini söyledi. Okul öncesi için planladıkları "Sağlık ve Güvenlik Oyun Kutusu" projesini tüm sınıflara yaygınlaştıracaklarını; ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.

Sosyal iletişim, iş birliği ve evrensel çağrı

Bakanlık olarak sosyal iletişim kanallarını her daim açık tuttuklarını belirten Işıkhan, çalışan, işveren ve meslek örgütleriyle, akademi ve kamu kurumlarıyla ikili iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı. Bireysel farkındalık, içselleştirilmiş kültür ve toplumsal bilinç olmadan başarılı bir İSG politikasının yürütülemeyeceğine dikkat çekti.

Konuşmasında ayrıca Gazze'deki çatışmalara da değinen Işıkhan, dünyanın gözü önünde yaşanan insan kayıplarına atıfta bulunarak şehit olan sağlık, eğitim ve medya çalışanları başta olmak üzere emekçilere rahmet diledi ve İSG alanındaki kararlılığın insan hakları ve adalet için ilham olmasını temenni etti.

Kongre kapanışı ve üniversitenin rolü

Kongrenin, istişare ve tecrübe paylaşımının iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Işıkhan, kongrenin ülke ve çalışma hayatı adına hayırlı olmasını diledi. Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın ise dünyada her gün 1 milyon iş kazası yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'de son 20 yılda azalma olsa da bunun yeterli olmadığını vurguladı ve üniversite olarak üstlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kongreye ilgili bürokratlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı; konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve Rektör Aydın hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ4), Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Uluslararası Sosyal Bilimler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne katıldı.