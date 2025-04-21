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Bakan Işıkhan Kilis'te Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:14
Bakan Işıkhan Kilis'te Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis kentinde önemli temaslarda bulundu. Ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Işıkhan, Vali Tahir Şahin'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılan Bakan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kilis’teki programında bir çikolata fabrikasının işçileriyle yemek yiyen Bakan Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını da gezerek işçilerle samimi sohbetlerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Işıkhan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Işıkhan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti.

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