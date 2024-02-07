Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Emekli ikramiyeleri artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki ödeneklerin ve sağlık hizmetlerinin aksamadığını belirtti. Bakan Işıkhan, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Emeklilerin taleplerini dinlediklerini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Erdoğan, ödemelerin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacağını bildirdi. Emekli ek zam gündeminin ardından ise bayram ikramiyelerine yönelik merak edilenlere Vedat Işıkhan'dan açıklamada geldi. Işıkhan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız."

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeyi verdi. Ocak ayından itibaren emekli aylıklarını memur emeklileriyle eşitleyerek yüzde 49,25 zam yaptıklarını açıkladı. Bu kapsamda 13 milyon 660 bin 868 emekliye 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapılacağını duyurdu. Erdoğan, emekli sayısının 2024'ün sonunda 16 milyon 400 bine ulaşacağını ve emeklilerin refahını artırmak için birçok hizmette ayrıcalık tanıyacaklarını söyledi. Emekli maaş zammının ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bakan Işıkhan Işıkhan emeklilere verilecek ikramiyeye yönelik yeni düzenlemeler yapılacağını ve verilecek ücretin artırılacağını söyledi. Işıkhan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz."