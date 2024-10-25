Bakan Işıkhan TUSAŞ Çalışanlarına Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Bakan Işıkhan, TUSAŞ Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir terör saldırısının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) çalışanlarıyla buluştu.

İncelemeler ve Taziye Ziyareti

Bakan Işıkhan, olayın meydana geldiği Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesini ziyaret ederek, burada çalışanlarla bir araya geldi. İncelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, çalışanlarına destek vererek başsağlığı dileklerini iletti.

İlgili ziyaretinin ardından, Bakan Işıkhan, terör saldırısında yaşamını yitiren taksi şoförü Murat Arslan'ın evinin önünde kurulan taziye çadırını da ziyaret etti ve şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Yanında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

Bakan Işıkhan'a bu ziyaretinde Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak eşlik etti.