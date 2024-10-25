DOLAR
34,28 -0,13%
EURO
37,19 -0,15%
ALTIN
3.019,59 -0,32%
BITCOIN
2.345.690,04 -0,3%

Bakan Işıkhan TUSAŞ Çalışanlarına Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Bakan Işıkhan, TUSAŞ çalışanlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:49
Bakan Işıkhan TUSAŞ Çalışanlarına Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Bakan Işıkhan, TUSAŞ Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir terör saldırısının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) çalışanlarıyla buluştu.

İncelemeler ve Taziye Ziyareti

Bakan Işıkhan, olayın meydana geldiği Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesini ziyaret ederek, burada çalışanlarla bir araya geldi. İncelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, çalışanlarına destek vererek başsağlığı dileklerini iletti.

İlgili ziyaretinin ardından, Bakan Işıkhan, terör saldırısında yaşamını yitiren taksi şoförü Murat Arslan'ın evinin önünde kurulan taziye çadırını da ziyaret etti ve şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Yanında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

Bakan Işıkhan'a bu ziyaretinde Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Hamilelikleri Nedeniyle Salıverildi
2
Azerbaycan'dan AB'ye Nota: Avrupa Parlamentosu Kararına Tepki
3
Kuzey Kore'den Rusya'ya Asker Gönderme Açıklaması
4
Nijerya'nın Süt İthalatı: 1,5 Milyar Dolarlık Yük
5
2024 DGS Ek Tercih Süreci Başladı
6
Hakkari'de Tarım Öğrencileri Elma Hasadı Gerçekleştirdi
7
Bakan Işıkhan TUSAŞ Çalışanlarına Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu