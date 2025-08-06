DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Bakan Işıkhan ve Bak'tan Gençlere Yönelik İstihdam Projeleri Toplantısı

Bakanlar Işıkhan ve Bak, gençler için istihdam politikalarını ve projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:43
Bakan Işıkhan ve Bak'tan Gençlere Yönelik İstihdam Projeleri Toplantısı

Çalışma ve Spor Bakanları Gençler İçin Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu toplantıda geleceğe yön veren gençlere yönelik politika ve projaların ele alındığını duyurdu.

İŞKUR Gençlik Programı ve İstihdam Olanakları

Bakan Işıkhan, görüşmede özellikle üniversiteli gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve gelir elde etmelerini sağlayacak olan İŞKUR Gençlik Programı üzerine odaklandıklarını ifade etti. Gençlerin kariyer adımlarını güçlü bir şekilde atmalarını sağlamak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, istihdam olanaklarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
5
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
6
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek