Bakan Işıkhan ve Bak'tan Gençlere Yönelik İstihdam Projeleri Toplantısı

Çalışma ve Spor Bakanları Gençler İçin Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu toplantıda geleceğe yön veren gençlere yönelik politika ve projaların ele alındığını duyurdu.

İŞKUR Gençlik Programı ve İstihdam Olanakları

Bakan Işıkhan, görüşmede özellikle üniversiteli gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve gelir elde etmelerini sağlayacak olan İŞKUR Gençlik Programı üzerine odaklandıklarını ifade etti. Gençlerin kariyer adımlarını güçlü bir şekilde atmalarını sağlamak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, istihdam olanaklarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

