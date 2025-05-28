Bakan Işıkhan ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez'ten Verimli Görüşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Önemli Görüşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Bu görüşmenin, sosyal ve ekonomik kalkınma alanında önemli kazanımlar sağlayacağı öngörülüyor.

İşbirliği Fırsatları Ele Alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Görüşme sırasında, istihdam ve sosyal güvenlik gibi önemli konularda birlikte geliştirilebilecek projeler ve işbirliği imkanlarının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.