Bakan Kacır: Bölgesel İşbirlikleri Türkiye'nin Kalkınma Hedefleri İçin Önemli

Türkiye'nin Kalkınma Yolculuğunda Bölgesel İşbirlikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesel işbirliklerinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve büyüme yolculuğu açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Önemli Toplantı Doha'da Gerçekleşti

Bakan Kacır, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarının katıldığı "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı"nında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kacır, günümüzde ekonomik engellerle dolu bir dönem yaşandığını ifade ederek, "Dünyada küreselleşmenin gerilediği, daha fazla ticaret korumalarının ve engellerin gündemde olduğu bir süreçteyiz. Böyle bir ortamda bölgesel işbirlikleri, Türkiye’nin kalkınma hedefleri ve büyüme yolculuğu açısından son derece önemli" diye konuştu.

Ekonomik Veriler ve Ortak Hedefler

Kacır, 7 ülke arasındaki sanayi ortaklığının ekonomik önemine de dikkat çekti. "Bu platformda Katar, BAE, Fas, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Türkiye bir aradayız. Bu 7 ülkenin nüfusu 265 milyon ve sanayi katma değerinin tutarı yıllık 435 milyon dolar, ekonomilerinin toplam büyüklüğü ise 2.5 trilyon dolar." dedi.

Bakan, bu ülkeler arasında ortak sanayi yatırımları ve işbirliklerinin geliştirilmesinin, sanayi değer zincirinde her ülkenin sahip olduğu avantajlar üzerine şekillenecek planlamaların öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Hedefleri ve İkili Görüşmeler

Bakan Kacır, Türkiye'nin bu işbirliği ile yüksek katma değerli sanayi yatırımlarında önemli bir merkez olma yolunda ilerleyeceğini ifade etti. "Ümit ediyorum ki bu işbirliği sayesinde Türkiye, hedeflediğimiz yüksek katma değerli sanayi yatırımları açısından önümüzdeki dönemde çekim merkezlerinden biri olacak. Amacımız bölge ülkeleri ile dost ve kardeş ülkelerle işbirliklerimizi geliştirerek yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlar ile kalkınma yolculuğumuzu hızlandırmak" şeklinde konuştu.

Doha'daki ikili görüşmelere de değinen Bakan Kacır, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında atılacak adımların istişarelerini yaptıklarını ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Toplantının ardından Katar ve Türkiye bakanları, "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı" katılım belgesini imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarının katılımıyla düzenlenen, "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı"na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdulla bin Adel Fakhro (sağda) ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarının katılımıyla düzenlenen, "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı"na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdulla bin Adel Fakhro (sağda) ile bir araya geldi.