Bakan Kacır: Ceyhan Endüstri Bölgesi Entegre Kimya Sanayii Yatırımlarının Adresi Olacak

Bakan Kacır, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin entegre kimya yatırımlarının adresi olacağını; 19 milyar dolarlık teşvikle son 10 yılda büyük projelere destek verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kurulan Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgenin gelecek dönem için önemine dikkat çekti.

Açıklamanın detayları

Kacır, bölgenin ilan sürecine değinerek, 29,3 milyon metrekare büyüklüğündeki Endüstri Bölgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildiğini belirtti. Kacır, projenin on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti.

Bakan Kacır, sektörün performansına ilişkin şu verileri paylaştı: Kimya sektöründe ihracat 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükseldi. Ayrıca son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sunulan teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünün açıldığına vurgu yaptı.

Kacır, bölgeyle ilgili hedeflerini özetleyerek "Ceyhan’da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Son olarak Kacır, stratejik alanlarda ülkenin üretim kapasitesini artırmaya ve katma değerli yatırımları teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

