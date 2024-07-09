Bakan Kacır'dan TÜBİTAK Staj Programı paylaşımı: Milli Teknoloji Hamlesi'nin geleceği

BAKAN KACIR'DAN "TÜBİTAK STAJ PROGRAMI" PAYLAŞIMI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde TÜBİTAK Staj Programı'nın önemini vurgulayan bir paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın "stajyer havuzuna" ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi'nde yol arkadaşlarımız TÜBİTAK Staj Programında yetişiyor." ifadelerine yer verdi. Bu programın, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirme konusunda kritik bir rol oynadığını belirtti.



2023 YILINDA 834 STAJYER

Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda, 2023 yılında 834 öğrenciye staj imkanı sağlandığı bilgisi verildi. Bu öğrenciler, TÜBİTAK Staj Programı sayesinde teorik bilgilerini pratik deneyimle birleştirerek, kariyerlerinde önemli adımlar attı.

2024 yılı için hedeflerin de açıklandığı videoda, gelecek yıl 1072 stajyer öğrenciye staj imkanı sağlanmasının planlandığı belirtildi. Bu artış, programın büyüme ve gelişme potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.



Videoda yer alan stajyer öğrenciler, TÜBİTAK Staj Programı'nın kendilerine sağladığı fırsatlardan bahsetti. Öğrenciler, programın kendilerine sunduğu olanaklar sayesinde hem kişisel hem de profesyonel anlamda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade ettiler.



CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ VE ULUSAL STAJ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı, Türkiye genelinde yetenekli öğrencileri belirleyerek, onlara çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkanı sunuyor. Bu program, gençlerin iş dünyasına daha hazırlıklı ve donanımlı bir şekilde girmelerine katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. TÜBİTAK Staj Programı'nın, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında daha güçlü bir konuma gelmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



Bakan Kacır, paylaşımında, "Milli Teknoloji Hamlesi, gençlerimizin emeği ve azmiyle yükselecek. TÜBİTAK Staj Programı ile gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu tür programlarla gençlere sunduğu destekler, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında gelecekte daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak.