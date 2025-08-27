Bakan Kacır: Diyanet'in e-Diyanet ile Dijital Hizmetleri Tek Noktada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yeni dijital uygulamanın hizmet sunumunda insanı merkeze alan bir yaklaşımı hayata geçirdiğini vurguladı.

Dijital hizmetlerin kapsamı

"Dijital hizmetler uygulaması, çağın gereklerine uygun, insanı merkeze alan hizmet sunma yaklaşımının açık bir ifadesidir"

Kacır, uygulama sayesinde vatandaşların hutbe ve vaaz arşivinden fetva ve rehber içeriklerine, namaz vakitlerinden zekat-fitre hesaplamalarına kadar geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan, erişilebilirlik standartlarına uygun ve kullanıcı dostu bir arayüzle ulaşabileceğini kaydetti.

Dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlesi

Kacır, teknolojideki gelişmelerin kurumların hizmet kalitesini artırdığını belirterek, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dijital ekonomiyi yerli ve milli kabiliyetlerle güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Sözlerine göre bu anlayışla son 23 yılda kapsamlı teşviklerle AR-GE altyapısı güçlendirildi; bugün 110 teknoparkta, 12 bine yakın teknoloji girişimi birçok alanda yenilikçi çalışmalar yürütüyor.

Kamu-özel sektör iş birliklerine dikkat çeken Kacır, özel sektör firmaları bünyesindeki 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi ile yüksek katma değerli projelerin geliştirildiğini ve Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda küresel trendleri şekillendiren bir ülke haline geldiğini söyledi.

e-Devlet ve dijital kamusal hizmetler

Kacır, dijitalleşmenin kamusal hizmetleri hızlandırdığını belirterek, "e-Devlet Kapısı üzerinden 8 bini aşkın hizmeti tek oturumla, tek ekrandan, güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyimle milletimizin emrine sunduk" dedi. e-Devlet uygulamalarının güçlü veri yönetişim altyapısıyla karar alma süreçlerine katkı sağladığını, Türkiye'yi referans alınan dijital devlet uygulamaları arasında üst sıralara taşıdıklarını ekledi.

TÜBİTAK, PARDUS ve kamu yapay zeka çalışmaları

Kamu bilişim altyapısında yerli çözümlere verdiği önemden söz eden Kacır, şöyle dedi: "TÜBİTAK mühendislerimizin eseri, açık kaynak tabanlı yerli ve milli yazılımımız PARDUS'u, kamu kurumlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyoruz."

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarına uygun yerli yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi için adımlar attıklarını belirten Kacır, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün bugüne kadar 34 kurumda 100'ü aşkın dijital dönüşüm projesi gerçekleştirdiğini söyledi ve Enstitü'nün "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda da dijital omurgayı güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Dijital dünyanın riskleri ve milli çözümler

Kacır, dijital çağın sunduğu imkanların yanında riskler de barındırdığına dikkat çekti ve dezenformasyon ile yapay zekâ destekli sahte içeriklere karşı uyarıda bulundu. Bu bağlamda Kacır, küresel platformların tekelleşmesinin ifade özgürlüğü, rekabet, mahremiyet ve ulusal güvenlik alanlarında sorunlar doğurduğunu belirterek şunları söyledi:

"İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım karşısında, küresel teknoloji tekellerinin hakikati perdeleyen, çifte standartlı uygulamaları, dijital dünyanın adalet ve ifade hürriyetine gölge düşürmüştür. Karşı karşıya olduğumuz tablo, yerli ve milli kabiliyetlerimizi güçlendirerek hukuki ve idari çerçevemizi tahkim ederek, özgürlüğü, veri güvenliği ve mahremiyeti esas alan milli uygulamalarının gerekliliğini ortaya koyuyor. Dijital egemenliğimiz için önemli ve öncelikli gördüğümüz, Türkçe Doğal Dil İşleme Modeli ile harita ve navigasyon uygulamalarının teknoloji ekosistemimiz tarafından geliştirilmesi için yakın dönemde adım attık."

Kamu kurumlarının dezenformasyonla mücadelede doğru bilgiyi zamanında ulaştırmasının görev olduğunu vurgulayan Kacır, bu nedenle din hizmetlerinde dijitalleşmenin ve sahih dini bilginin güvenli biçimde halka ulaştırılmasının önemine işaret etti.

Diyanet'in dijital altyapısı ve AYGÖZ

Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital altyapısını güçlendirmenin kurumun daha etkin, şeffaf ve güvenli hizmet sunma vizyonunun ayrılmaz parçası olduğunu belirtti. TÜBİTAK ile ortak geliştirilen AYGÖZ Sistemiyle hilal ve ufuk gözlemlerini bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve ölçülebilir bir zemine taşıdıklarını aktardı.

Kacır, atılan adımların "Türkiye Yüzyılı"nda tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedeflerine hizmet eden hamleler olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.

Not: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "e-Diyanet" uygulaması Google Play Store ve APP Store üzerinden indirilebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısına katıldı. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da (sol 2) yer aldı.