Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta Deprem Yatırımlarını Açıkladı: 3 Milyar Lira Destek

Bakan Kacır'dan Deprem Yatırımları Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan‘ın katıldığı basın toplantısında, depremin etkisiyle büyük bir yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta devletin çeşitli alanlarda destekleyici çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Cazibe Merkezleri Programı ve Teşvikler

Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde, depremden yoğun etkilenen 65 ilçede yatırımların teşvik edildiğini belirten Kacır, bu ilçelerdeki yatırımlara vergi indirimleri ve SGK prim destekleri sağlandığını hatırlattı. Ayrıca, söz konusu programın 1 Aralık 2025'e kadar uzatıldığını da söyledi.

Bakan Kacır, bugüne kadar yapılan yatırımların toplamda 204 milyar lira yatırım tutarına sahip olduğunu ve bu yatırımların 50 binin üzerinde vatandaşa istihdam sağladığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta planlanan yatırımların miktarının 110 milyar lira olacağı da vurgulandı.

Deprem Sonrası Destek Çalışmaları

Depremin ardından gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir unsurunun sanayi işletmelerinin yeniden üretime hızlıca geçebilmesi için atılan adımlar olduğunu belirten Kacır, sanayi bölgelerinin borçlarının bir yıl ertelendiğini aktardı.

Kacır, depremden etkilenen şehirlere toplamda 14,7 milyar lira kaynak sağladıklarını ve toplamda 34 sanayi alanı ilan ettiklerini bildirdi.

KOBİ Destek Programları

Desteklenen KOBİ'ler için sıfır faizli ve 3 yıl vadeli kredi imkanı sunan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı aracılığıyla 5,4 milyar lira kredi sağlandığını dile getiren Kacır, deprem sonrası canlanma destek programı ile de 37,3 milyar lira kaynağın 60 bin 673 KOBİ'ye ulaştığını ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Kacır, bölgeyi yaşanan felaketten önceki halinden daha güzel ve güvenli bir yer haline getirme sözü vererek, çok sayıda projeye kaynak aktardıklarını ve önümüzdeki dönemde de desteklerin devam edeceğini vurguladı.

“Bu süreçte bölge halkını yalnız bırakmayacağımızın sözünü veriyoruz” diyen Bakan Kacır, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik stratejilere de dikkat çekti.