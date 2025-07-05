Bakan Kacır, Togg'un Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Bakan Kacır, Togg'un Oyun Kuralları ile Geleceğe Yürüyeceğini Belirtti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un kuralına göre oynayan ve oyun kurucu olma hedefinde ilerleyen bir marka olduğunu ifade etti. Bakan Kacır, Ak Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Eser Buluşmaları" programı kapsamında, Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gençlerle bir araya geldi.

Togg, Türkiye'nin Yerli Ve Milli Markası

Kacır, Türkiye'nin milli otomobil heyecanının bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi ve Togg'u elektrikli ve akıllı bir otomobil olarak tanımladı. Kacır, bu aracın, küresel düzeydeki teknolojilerin en yeni uygulamalarını kullanıcılarıyla buluşturduğunu vurguladı.

Otomobil Üretiminde Hızla Büyüyen Türkiye

Bakan Kacır, Türkiye'deki otomobil sayısının son 20-22 yılda 5 katına çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız iş başına geldiğinde Türkiye'de üretilen otomobil sayısı yılda yaklaşık 300 binlerdeydi. 2024'te ise 1,5 milyona yaklaşacak bir üretim bekliyoruz" dedi. Kacır, Türkiye'nin otomotiv sanayi alanında dev bir yapı oluşturduğuna dikkat çekti.

Togg'a Olan İlgi Büyük

Kacır, 2018 yılında başlayan Togg projesinin Aralık 2019'da tanıtılmasının ardından, yapılan kamuoyu araştırmalarında Türk milletinin Togg'u %90-%95 oranında beğendiğini belirtti. Kacır, bu başarıda mühendislerin emeğinin büyük olduğunu ifade etti.

Başarı Hikayelerinin Devamı: Togg Teslimatları ve Gençler

Nisan 2023'te Togg teslimatlarına başlayan Kacır, geçen 26 ay içinde teslimat sayısının 65 bini aştığını bildirdi. Türkiye pazarında lider konumda olduklarını belirten Kacır, Togg'un geleceğe hazırlanan bir marka olduğuna dikkat çekti. Gençlerin projeler için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kacır, Türk gençliğine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Togg ile Değişen Oyun Sahası

Bakan Kacır, Togg'un AR-GE merkezlerinde çalışan mühendis ve teknisyenlerin yenilikçi teknoloji alanında önemli patentler geliştirdiğini belirtti. Kacır, "Biz sadece bugünün yarışına değil, geleceğin yarışlarına hazırlanarak Togg yolculuğunu sürdüreceğiz" dedi.

Togg'un Geleceği ve Spor T10F Modeli

Etkinlik sonrasında Bakan Kacır, gençlerle birlikte Togg'un üretim alanlarını gezdi ve T10F modelinin deneme sürüşünü gerçekleştirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş da etkinlikte Kacır'a eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gençlik Kollarının "Eser Buluşmaları" programı kapsamında Gemlik'te Togg Teknoloji Kampüsü'nde gençlerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gençlik Kollarının "Eser Buluşmaları" programı kapsamında Gemlik'te Togg Teknoloji Kampüsü'nde gençlerle bir araya geldi.