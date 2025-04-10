Bakan Kacır: Uzay Teknolojilerinde Bağımsız Hedeflerimiz Var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, havacılık alanındaki başarıların ardından uzay teknolojileri konusunda da bağımsızlık hedeflerini gündeme getirdi. Kacır, "Havacılıkta nasıl başarılı olduysak, uzay teknolojilerinde de kendi uydu geliştirme kabiliyetlerimizi çok daha ileri düzeylere taşıyacağız, uzaya bağımsız erişen bir ülke olacağız," dedi.

Bakan Kacır, Van'da gerçekleştirdiği programlar kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle buluştu. Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini belirttti. Kacır, "Davamız milletimiz, memleketimiz ve güçlü Türkiye davasıdır," açıklamasında bulundu.

Kacır, dünyanın belirsizliklerle dolu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu dönemde güçlü adımlar atması gerektiğini ifade etti. "Bu gayretleri taçlandıracak yeni eserler, hizmetler ve projeler üretmeye devam edeceğiz," sözlerine yer verdi.

Üretim gücünü artırdıklarını vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin ihracat rekorunu kırdığını belirtti. "Geçtiğimiz ay ihracat 263 milyar dolara yükseldi. Bu dönüşüme çok hazırlıklıyız çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiği anlayışıyla 22 yıllık süreçte önemli yatırımlar gerçekleştirdi," şeklinde konuştu.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen 2023 TEKNOFEST etkinliğine de atıfta bulunan Kacır, Türkiye'nin geçmişteki uçak fabrikası deneyimlerinden yola çıkarak, gelecekte daha büyük başarılara imza atma hedefini vurguladı. "Uzaya bağımsız erişen bir ülke olacağız. Van’a yakın zamanda bir bilim merkezi kazandıracağız," diyerek, şehrin projelere katkısını da belirtti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Kacır’ın ziyaretine atıfta bulunarak, AK Parti'nin eser ve hizmet partisi olduğunu vurguladı ve teşekkürlerini iletti. Programa, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve diğer partililer de katıldı.

Bakan Kacır, ziyaretinin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile bir araya gelerek, kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Kacır, burada partililere hitap etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Kacır, burada partililere hitap etti.