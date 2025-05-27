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Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, yerel kalkınma için yeni teşvik programını duyurarak, şehirlerin nitelikli yatırımlarla buluşturulacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:38
Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Duyurdu

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlenen "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin yeni ve nitelikli yatırımlarla buluşturulacağını vurguladı.

Yerel Kalkınmayı Güçlendirme Amacı

Kacır, bu programın, bölgeler arasında dengenin yanı sıra kalkınmanın kapsayıcılığını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Bakan, yeni çağda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen ülkelerin yerel potansiyelleri değerlendirerek bilgiye dayalı stratejiler geliştirdiğini belirtti.

Türkiye’nin İhracat Başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda bu yaklaşımı esas alarak Türkiye’yi küresel üretim üsleri arasına taşıdıklarını aktaran Kacır, Türkiye’nin Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi bir şekilde ihraç edebilen ülke olduğunu söyledi. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatının, bugün 265 milyar dolara ulaştığını belirtti.

AR-GE Teşvik Sisteminin Önemi

Kacır, etkin AR-GE teşvik sisteminin yüksek teknolojili sektörlerin sanayi üretiminde öne çıkmasını sağladığını ifade etti. “Yıllık AR-GE harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Bu harcamaların 3'te 2'si özel sektör firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.” dedi.

Yeni Yatırım Programları

Bakan, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı” ile dış ticaret açığını azaltmayı hedeflediklerini de ekledi. Türkiye'yi yeni teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getirecek HIT-30 programıyla, yatırımcılara cazip koşullarda finansman ve destekler sunduklarını belirtti.

Bölgesel Gelişim Modelleri

Kacır, her bölgenin kendine özgü potansiyelini esas alan bir bölgesel gelişim modeli benimsediklerini vurgulayarak, kalkınmayı yerelin ruhunu dikkate alan bir strateji olarak tasarladıklarını söyledi. Özellikle “Rekabetçi Sektörler Programı” aracılığıyla, her şehrin özgün potansiyelini dikkate alarak araştırma ve analiz altyapıları oluşturduklarını belirtti.

Başarı Hikayeleri için Adımlar Atılacak

Kacır, Türkiye’nin her bölgesinin kendi başarı hikayesini yazmasını sağlayacak adımlar atacaklarını ifade etti. “Bakanlık olarak, küresel rekabette söz sahibi ve dirençli bölgelerle yerel dinamiklerini kullanarak kalkınmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık himayesinde Grand Ankara Otel'de...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık himayesinde Grand Ankara Otel'de düzenlenen "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı"na katıldı. Bakan Kacır ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık himayesinde Grand Ankara Otel'de...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık himayesinde Grand Ankara Otel'de düzenlenen "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı"na katıldı. Bakan Kacır ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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