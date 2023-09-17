Bakan Koca duyurdu: 65 yaş üzeri vatandaşlar için bugün başlıyor
Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da 65 yaş üstü için aşı programı açıklaması geldi. 15 Eylül'den sonra yapılacak aşılar için tüm detaylar...
Grip aşılamasının 15 Eylül tarihiyle yapılacağını duyuran Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla beraber kronik rahatsızlığı olanlar yararlanabilecek. İşte aşılama takvimi haberimizde.
AŞILAMA PROGRAMI
15 Eylül 2023 tarihinden sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 65 yaş altında olup kronik rahatsızlığı bulunanlara aşılama yapılacak.
Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltan bu aşıyla beraber bronşit, zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonlarına karşı önlem amaçlı yapılıyor.
Gündem