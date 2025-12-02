Bakan Kurum’a Kahramanmaraş İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarı Daveti

Bakan Kurum’a fuar davetiyesi takdim edildi

Gli Fuarcılık temsilcileri Kahramanmaraş temasları sırasında davet sundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında Gli Fuarcılık temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraşta gerçekleştirdiği incelemeler sırasında gerçekleşen görüşmede, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, 1-5 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş Fuar Merkezinde düzenlenecek olan Kahramanmaraş İnşaat ve Yapı Teknolojileri Fuarı için kendisine resmi davetiyenin takdim edildiğini karşıladı.

Gli Fuarcılık danışmanı İlker Apaydın tarafından sunulan fuar projesini dikkatle dinleyen Bakan Kurum, organizasyon dolayısıyla Apaydın'ı tebrik etti.

Bakan Kurum, şehrin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sağlayacak her çalışmanın önemine vurgu yaparak projeye olan desteğini ifade etti.

Yetkililer, bölgenin güçlenen ekonomik yapısına inşaat sektörünün yenilikçi firmalarını buluşturacak bu fuarın önemli katkılar sunmasının beklendiğini belirtti. Gli Fuarcılık temsilcileri ise fuarın deprem sonrası şehirde yeni bir vizyon oluşturacağını ve Kahramanmaraş'ın geleceğine değer katacağını aktardı.

