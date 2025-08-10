DOLAR
Bakan Kurum, Adıyaman'da Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Çevre Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine taşınan depremzede Meşen ailesini ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:13
Bakan Kurum, Adıyaman'da Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Kurum'dan Anlamlı Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan Meşen ailesini ziyaret etti. Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Kurum, cuma günü gerçekleştirdiği Adıyaman ziyaretinde, depremzede aileyle bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

Evlerini teslim alan Meşen ailesine hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, bölgedeki çalışmaların sona yaklaştığını belirterek, "Bitsin diye gün sayıyoruz," şeklinde konuştu.

Düğün Sevinci

Ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğün evine uğrayarak mutluluklarına ortak oldu. Bu anlamlı ziyaret, Bakan Kurum’un depremzede ailelere olan desteğini gözler önüne serdi.

