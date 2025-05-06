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Bakan Kurum, Adıyaman'ın Yeniden İnşa Edilen Zey Köyü Görüntülerini Paylaştı

Bakan Murat Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünün yeniden inşasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 13:38
Bakan Kurum, Adıyaman'ın Yeniden İnşa Edilen Zey Köyü Görüntülerini Paylaştı

Adıyaman'ın Zey Köyü Yeniden Hayata Döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar gören Adıyaman'ın Zey köyündeki yeniden inşa çalışmalarına ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında köy, zemin etüdü sonrasında belirlenen kayalık bir alanda, 135 dönümlük alanda yeniden inşa edildi.

Proje çerçevesinde toplamda 107 köy evi tamamlandı ve bu evlerden 87'sinde yaşam başladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından, yeniden inşa edilen köy evlerine yerleşen depremzedelerin görüntülerini "Hayallerin ötesini inşa etmeye devam…" mesajıyla duyurdu.

Proje Detayları ve Sorumlu Yorumları

Görüntülerde, proje sorumlusu Servet Yılmaz, 3+1 olarak projelendirilen her konut için 750 metrekare parsel alan tahsis edildiğini açıkladı. Yılmaz, ekiplerin zemin sınıfı taşıma gücü yüksek yerleri seçtiklerini belirterek, "Kaya üzerine konutlar yerleştirildi. Statik hesaplar ona göre yapıldı. 45 santimlik radye temel yapıldı. Bu nedenle herkesin içi rahat" dedi.

Dahası, ada içindeki yollar, kaldırımlar, ibadet alanları ve sosyal tesis gibi altyapı projeleri tamamlandı. Ayrıca, 100 metreküplük yeni içme suyu deposu inşa edilerek, ada dışındaki elektrik, kanalizasyon ve içme suyu altyapıları da kuruldu. Yılmaz, şuan itibarıyla köyde herhangi bir problemin bulunmadığını vurguladı.

Muhtarın Düşünceleri

Köyün muhtarı İsrafil Ay, yıkılan köyün ardından bu denli modern konutların yapılacağını beklemediklerini ifade ederek, "İlk başlarda insanların 'Bu evler yapılmaz. Buralar dağ, tepe, buralarda su olmaz, biz hayvanlarımızı otlatıyoruz.' gibi düşünceleri vardı. Ancak böyle mükemmel bir köy olacağı kimsenin hayalinde dahi değildi," dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Zey köyü, zemin etüdü sonrası belirlenen kayalık bölgedeki 135 dönümlük alanda yeniden inşa edildi. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı ve 87 köy evinde yaşam başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Zey köyü, zemin etüdü sonrası belirlenen kayalık bölgedeki 135 dönümlük alanda yeniden inşa edildi. Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı ve 87 köy evinde yaşam başladı.

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