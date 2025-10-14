Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz

Bakan Murat Kurum, AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'nda kentsel dönüşüm ve konut politikalarını paylaşarak 'afetlere dirençli şehirler' vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:04
AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'nda açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında düzenlenen İl Ekonomi İşleri Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

NSosyal hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Konut politikamızın ana hedeflerini, deprem bölgesinde yürüttüğümüz inşa seferberliğini ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başkanlarımızla paylaştık. Afetlere dirençli şehirleri, erişilebilir, sürdürülebilir ve sağlam yapılarıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Toplantıda paylaşılanlar, kentsel dönüşüm ve konut politikalarındaki öncelikleri ve devam eden çalışmaları bir kez daha öne çıkardı.

