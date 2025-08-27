DOLAR
Bakan Kurum Aydın Heyetini Kabul Etti: Kentsel Dönüşüme Vurgu

Bakan Murat Kurum, Aydın heyetini kabul ederek kentsel dönüşüm ve ilçelerin ihtiyaçlarını değerlendirdi; riskli yapı stokunun yenilenip afetlere hazırlık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:07
Bakan Kurum Aydın Heyetini Kabul Etti: Kentsel Dönüşüme Vurgu

Bakan Kurum Aydın Heyetini Kabul Etti

Kentsel dönüşüm ve afete hazırlık ön plana çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Bakanlıkta bir heyeti kabul etti.

Kabulde, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları ile ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda NSosyal hesabından verdiği bilgiye göre toplantının verimli geçtiğini belirtti. Kurum paylaşımında şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere Aydın'da sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz."

Kabulde ayrıca Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

