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Bakan Kurum, Balıkesir'deki TOKİ Konutlarını Tanıttı: 2360 Yeni Ev Sahipleriyle Buluştu

Bakan Kurum, Balıkesir'de tamamlanan TOKİ konutlarını tanıtarak sosyal konut üretimlerine devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:38
Bakan Kurum, Balıkesir'deki TOKİ Konutlarını Tanıttı: 2360 Yeni Ev Sahipleriyle Buluştu

Bakan Kurum, Balıkesir'deki TOKİ Konutlarını Tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'deki sosyal konut projeleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz." dedi.

TOKİ ile Yeni Yuvalar

Bakanlıktan gelen bilgilerin ışığında, TOKİ, deprem sonrası bölgelerde vatandaşları yeni yuvalarına kavuştururken, ayrıca sosyal konut projeleriyle de dirençli şehirler inşa etmeye odaklanıyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yer alan Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 380 bin metrekare alanda inşa edilen 2,360 konutun 1,854'ü hak sahiplerine teslim edildi. Yılsonuna kadar 506 konutun daha teslim edilmesi planlanıyor.

Yeni Evler, Yeni Hayatlar

Bakan Kurum, sosyal medya platformunda Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, bu projelerin ailelere sağlıklı ve güvenli konutlar sunduğunu ifade etti. "Güzel günlerde otursunlar," diyerek iyi dileklerde bulundu.

Önemli Bir Projeye Dikkat Çekildi

Konut projelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına uygun sosyal alanların da bulunduğuna dikkat çeken TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç, burada çok emek harcandığını vurguladı. Hak sahibi Şenol Çimen ise TOKİ konutlarında yaşamaya dair hissettiği mutluluğu dile getirerek, "İlerleyen zamanlarda burası ayrı bir memleket oldu. Çok sağlam binalar, yaz kış demeden çok uğraşla yapıldı," şeklinde konuştu.

Çimen, ayrıca komşusunun klima taktırmak üzere gelen ustanın "bu duvarı kıramam" dediğini belirterek, projedeki iş gücünün kalitesine dikkat çekti. "Burada çok emek var, buraları yaparken makinelerle kırdılar," ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Balıkesir'deki sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Balıkesir'deki sosyal konutların görüntülerini paylaştı.

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