Bakan Kurum Brüksel'de: AB-Türkiye işbirliğinde iklim ve ekonomi vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AB ile işbirliğinin sadece iklimle sınırlı kalmaması gerektiğini; ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politika alanlarında da ilişkililerin derinleştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Toplantının önemi ve geçmiş temaslar

Kurum, Türkiye ile AB arasındaki önceki yüksek düzeyli iklim diyalog toplantılarının 2021 ve 2022 yıllarında düzenlendiğini hatırlatarak, bu üst düzey temasların önemine işaret etti. Toplantı kapsamında AB tarafının İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Kurum, "AB ile iklim değişikliği alanında bu görüşmeleri yapmak, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda ortak çalışma grupları kurmak, yine iklim finansmanına erişim noktasında bu çalışmaları yürütmek bizim için çok kıymetli ve değerli." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye’nin 2025 yılı yeni Ulusal Katkı Beyanı'nı (NDC) duyurduğunu anımsatan Kurum, "2053 net sıfır emisyon hedefimizle ilgili kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret, teknoloji ve ortak AR-GE hedefleri

Bakan Kurum, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, "AB ile 200 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var." değerlendirmesinde bulundu. Kurum, bu hacmin artırılması ve güçlendirilmesi için iklim değişikliğiyle ilgili yeni teknolojilerin yakalanması, ortak AR-GE faaliyetleri yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma grupları ve sınırda karbon düzenlemesi

Kurum, AB yetkililerinin benzer görüşleri paylaştığını belirterek, "Yeni çalışma grupları kuruyoruz. Sınırda karbon düzenlemesiyle alakalı iklim müzakerelerine yeni çalışma gruplarını da ekleyeceğiz." dedi. Bu sayede hedeflere ulaşılmasının, ticaretin güçlenmesinin ve ortak yaşam kültürünün pekiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

COP31 adaylığı

Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği adaylığını gündeme getirdiklerini ve adaylık gerekçelerini paylaştıklarını belirtti. Kurum, adil, hakkaniyetli ve "kimsenin geride bırakılmadığı" bir COP başkanlığı süreci yürütme niyetini vurguladı. Ayrıca Avustralya'nın da COP31 başkanlığına aday olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin geçmiş süreçlerde İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin başkanlığını desteklediğini dile getirdi ve COP31 başkanlığının Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade etti.

Görüşme değerlendirmesi ve heyet

Kurum, görüşmeleri "oldukça verimli, oldukça güçlü" şeklinde nitelendirerek, hemen hemen her konunun ele alındığını ve önemli kararların alındığını söyledi. Bakan Kurum'a temaslarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın eşlik ettiğini kaydetti.

Kurum'un sosyal medya paylaşımı

Kurum, görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı kapsamında, Avrupa Birliği İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile bir araya geldik. Baş başa görüşmemiz sonrasında heyetlerimizin de yer aldığı toplantıda; İklim kriziyle mücadele sürecindeki projeleri ve yol haritamızı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda yaptıklarımızı, hayata geçirdiğimiz İklim Kanunumuzu ve hazırlığını sürdürdüğümüz Emisyon Ticaret Sistemi ile Yeşil Taksonomi'yi, İklim adaleti ve özellikle adil geçiş sürecinin kapsayıcılığını, ülkemiz için stratejik öneme sahip COP31 adaylığı çalışmalarımızı paylaştık. Sayın Komisere bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, Türkiye ile AB arasındaki çevre ve iklim değişikliği ile mücadele alanında işbirliğini güçlendirmeyi temenni ediyorum. Kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil bir düzen için her platformda çalışmaya devam edeceğiz."