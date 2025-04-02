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Bakan Kurum'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Bakan Kurum, boykot çağrılarını hedef alarak 'Hep kaybetmeye mahkumsunuz!' dedi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:25
Bakan Kurum'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

Kurum, "Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!" ifadelerini kullanarak, boykot çağrılarının milletin işine, aşına, esnafın siftahına, çiftçinin emeğine zarar verdiğini belirtti.

Açıklamasında, "Boykot diyerek, bu milletin helal kazancını hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz," şeklinde konuştu.

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