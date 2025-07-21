Bakan Kurum'dan Malatya'daki Şantiyelere 24 Saat Çalışma Talimatı

Bakan Kurum'dan Malatya'daki İnşaatlara Hızlandırma Talimatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da devam eden inşaat projelerini yerinde inceledi ve müteahhitlere 24 saat çalışma talimatı vererek çalışmaların hız kazanmasını sağladı.

Bakan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Toplantı sonrası, Kurum, henüz yapımı tamamlanmamış olan valilik binası ile ilgili incelemelerde bulunarak, çevre düzenlemesinin bir an önce bitirilmesi için talimatlar verdi.

Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı gibi yerlerin yanı sıra şehir merkezinde de denetimlerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı'ndaki inşaatın hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Kurum, burada çalışan müteahhitlerle de bilgi alışverişinde bulundu.