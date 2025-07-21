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Bakan Kurum'dan Malatya'daki Şantiyelere 24 Saat Çalışma Talimatı

Çevre Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki inşaatların hız kazanması için 24 saat çalışma talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 12:37
Bakan Kurum'dan Malatya'daki Şantiyelere 24 Saat Çalışma Talimatı

Bakan Kurum'dan Malatya'daki İnşaatlara Hızlandırma Talimatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da devam eden inşaat projelerini yerinde inceledi ve müteahhitlere 24 saat çalışma talimatı vererek çalışmaların hız kazanmasını sağladı.

Bakan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Toplantı sonrası, Kurum, henüz yapımı tamamlanmamış olan valilik binası ile ilgili incelemelerde bulunarak, çevre düzenlemesinin bir an önce bitirilmesi için talimatlar verdi.

Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı gibi yerlerin yanı sıra şehir merkezinde de denetimlerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı'ndaki inşaatın hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayan Kurum, burada çalışan müteahhitlerle de bilgi alışverişinde bulundu.

Kurum, iki şantiyede görevli 867 kişinin sayısını yetersiz bulurken, "İki şantiye de 24 saat çalışacak" diyerek gereksiz toplantılardan kaçınılmasını ve işin yapılmasını istedi. "Çalışmazsanız, ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım"

Kurum, "Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı bitecek" diyerek, projelerin tamamlanması için müteahhitlerin tüm gücünü ortaya koymalarını istedi. Ayrıca, "Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak, gündüz de" diyerek kararlılığını yineledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda müteahhitlerin inşaatları tamamlamalarını istedi. Bakan Kurum, kentteki programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı'nda müteahhitlerin inşaatları tamamlamalarını istedi. Bakan Kurum, kentteki programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

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