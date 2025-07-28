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Bakan Kurum'dan Manavgat Orman Yangını Paylaşımı: 'Yaralarımızı Sarmaya Devam Edeceğiz'

Çevre Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki yangının 4. yıl dönümünde afet sonrası yapılan çalışmaları hatırlattı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:16
Bakan Kurum'dan Manavgat Orman Yangını Paylaşımı: 'Yaralarımızı Sarmaya Devam Edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, o büyük afetin ardından milletle birlikte yaraları sardıklarını vurgulayarak, aynı dayanışmayla yangından etkilenen tüm illerde afet izlerini bir an önce sileceklerini belirtti.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu. Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, paylaşımda yangının ardından Bakanlık tarafından yeniden inşa edilen köy evlerine taşınan vatandaşların görüntüleri de yer aldı. Bakan Kurum, bu süreçte yapılan yardımların önemine dikkat çekerek, milletle birlik ve beraberlik içinde yaraların sarılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman inşa edilmesi dikkat çekti.

4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut...

4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman inşa edildi.

4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut...

4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının ardından TOKİ tarafından 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman inşa edildi.

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