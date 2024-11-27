Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u makamında kabul etti. Bu önemli görüşmenin detayları, Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kabulde, Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleri ve projeleri üzerine görüşüldüğü ifade edildi. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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