DOLAR
34,66 -0,05%
EURO
36,61 -0,63%
ALTIN
2.946,17 -0,54%
BITCOIN
3.312.855,07 -4,45%

Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u Kabul Etti

Çevre Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile şehircilik hizmetlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:51
Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u makamında kabul etti. Bu önemli görüşmenin detayları, Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kabulde, Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleri ve projeleri üzerine görüşüldüğü ifade edildi. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA ve Katar'dan 50 Milyon Dolarlık Sosyal Destek Projesi
2
Afyonkarahisar'da 1,5 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
3
Bakan Ersoy'dan Gençlere Kültürel Dayatmalara Karşı Destek
4
Tekirdağ'da Baba Oğlunu Vurdu: Olayın Ayrıntıları
5
İstanbul'da İETT Otobüsünde Yumruklu Kavga Anları Kameraya Yansıdı
6
BİK 32. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
7
Karabük'te Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı