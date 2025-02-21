Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!

Bakan Kurum, Gaziantep'te Temel Attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te 1360 konut ve 67 dükkânın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız," diyen Kurum, 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiklerini belirtti.

Deprem Bölgesinde Devam Eden Çalışmalar

Bakan Kurum, "5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva imkânı sunduk. Şu anda 81 ilde 312 bin konut projemiz hızla devam ediyor," ifadelerini kullandı. Gaziantep'te gerçekleştirilen "Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni"nde, deprem bölgesinde sürdürdükleri çalışmalara da vurgu yaptı.

Güçlü Destek ve Çalışmalar

Konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanan süreçle ilgili olarak, "Ümitsizliğe kapılmadık, yılmadan yorulmadan çalıştık," dedi. Yıl sonuna kadar 29 bin 500 ev ve iş yerinin teslim edileceğini açıklandı.

Sosyal Konut Projeleri ve Eleştiriler

Sözlerini sürdüren Kurum, "Bunlar sadece yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda konut ve kira sorununa da çözüm getiriyor," diye belirtti. Ayrıca, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, deprem bölgesindeki sıkıntılara çözüm yerine siyasi menfaat peşinde koşulduğunu vurguladı.

Tören ve Hediye

Temel atma töreninin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Kurum'a, Şam'daki Emevi Camisi için şehrin halıcılardan üretilen seccadelerin ilk örneğini hediye etti. Törende İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Bakan Kurum, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle birlikte 1360 konut ve 67 dükkanın temelini attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te "Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum'u (sağda) kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te "Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum'u (sağda) kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.