Bakan Kurum İzmir Afet Konutları Temelini Attı - Ödemiş'e 281 Bağımsız Bölüm

Bakan Kurum İzmir Afet Konutları Temelini Attı

Törende verilen mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'teki temel atma töreninde konuştu. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada "Bizim devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. Bu topraklarda devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır" dedi.

Bakan Kurum, yangınlarda görev alan ekipleri ve gönüllüleri övdü ve şu ifadeleri kullandı: "Biz aşkla çalışırken, dimdik ayakta duran eserlerimizi bile karalamaya çalışanları görüyoruz. Her yangından sonra aynı iftirayı atıyorlar. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' diyorlar. Ekiplerimiz canla başla yangına müdahale ederken bu yalanlara sarılmak en hafif tabiriyle milletimizin acısına saygısızlık, milletimize karşı sorumsuzluktur."

Yapılacak konutlar ve yatırımlar

Kurum, Ödemiş'te 138 köy evi, 21 ahır, cami ve köy konağı, Seferihisar Camikebir Mahallesi'nde ise 143 konut olmak üzere toplam 281 bağımsız bölümün inşa edileceğini açıkladı. Bakan, yangınların ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Ödemiş'te evleri yanan vatandaşlarla yaşadığı duygusal anılara değinen Kurum, "Evi yanan Cavit amcamızla sarıldığımızda, o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp 'Her şeyimiz gitti' dediğinde çok üzüldüm ama kendisine de o gün bir söz verdim. 'Cavit amca, sen canını sıkma, senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun, gerisini biz hallederiz, evinin daha iyisini yaparız.' dedim."

Güç ve irade vurgusu

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır süren çalışmalara değinerek, "İş bilenin kılıç kuşananın demişler. Allah'ın izniyle bu güçlü devlet milletinin her derdine deva olacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan, hizmet hızlarının önünde kimsenin duramayacağını ve çalışmaların aksatılmayacağını belirtti.

AK Parti yetkililerinin sözleri

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da konuştu: "Murat Kurum Bakanımız yangından sonra bugün Ödemiş'e ikinci kez geldi. O gün yaraları tespit etti, çözümlerin talimatını verdi ve bugün kendisinin öncülüğünde Ödemiş'te temel atma töreninde buluşuyoruz. İşte AK Parti ve siyaseti budur. Bahane üreten değil, eser üreten biziz."

İnan ayrıca bölgedeki ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin detaylar vererek Torbalı-Ödemiş-Kiraz kara yolunun %80'inin tamamlandığını, Ödemiş çevre yolunun açıldığını ve diğer tesislerin inşaatlarına devam edildiğini söyledi.

Tören ve vatandaş tepkileri

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da katıldı. Konuşmaların ardından butona basılarak konutların temeli atıldı.

Butona Bakan Kurum ile birlikte basan Ödemişli Cavit ve Ülfet Özer çifti temel atılmasından duydukları memnuniyeti dile getirip yetkililere teşekkür etti. Vatandaş Hüseyin Köymen ise evinin yangında hasar gördüğünü belirterek, "Söz verdiler. Buraya kadar geldiler. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Yangına ilişkin bilgiler

Ödemiş'e bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da başlayan yangın, Karadoğan, Demircili, Yeniköy ve Suçıktı mahallelerinde etkili oldu. Yangın, yoğun müdahaleye rağmen 3 günde kontrol altına alınabildi; bazı evler ve ağıllar kullanılamaz hale geldi.

