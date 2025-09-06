DOLAR
Bakan Kurum: Malatya'da 300 Bininci Deprem Konutunun Teslimi

Bakan Kurum, Malatya'da 300 bininci deprem konutunun tesliminde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kişinin kalmayacağını söyledi.

Tören: "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da düzenlenen törende konuştu. Kurum, yeni konutların teslimine ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Törende Bakan Kurum, "Yuvalarımızı söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." dedi.

Kurum, Malatyalılara teşekkür ederek, gece gündüz çalışarak deprem bölgesinde her şehir için büyük bir hayali daha hayata geçirdiklerini söyledi. Konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını heyecanla, coşkuyla teslim ediyoruz. Bizi gün gün, saat saat, dakika dakika bu büyük hedefe koşturan, bize millete hizmet davasında her kula nasip olmayacak bu şerefi bahşeden Cenabıallah'a hamdediyorum. Yeni yuvalarımızın afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, evlerine kavuşan tüm kardeşlerime sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Her an umutlarımız yeniden yeşeriyor. Karanlığın yerini yeniden aydınlığa bırakıyoruz ve baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Evet bugün Malatya'da on binlerce sıcak yuvaya kavuşan Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkıyor."

Kurum, tarihin yeniden yazıldığını belirterek, "Gördüğünüz tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz, yani Türkiye'nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca eleştirilere yanıt vererek, yapılanları sahada somut sonuçlarla göstereceklerini vurguladı: "Biz birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz birileri gibi laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Onlar ne söylerse söylesinler, onlar ne yaparsa yapsınlar biz onların yalanlarına işte şu minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz. Onların iftiralarına, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışıyla 11 ilimizde, üretimde, istihdamda, ticarette yeniden şahlanışla cevap vereceğiz. Bu yolda bize güvenenler, bize inananlar için koşacağız. Ardımızda dağ gibi duran babalarımız için çalışacağız. Bize dua eden cennet kokulu annelerimiz için çalışacağız. Tek bir an bile durmayacağız."

Son olarak Kurum, yapımı tamamlanan konutların hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

