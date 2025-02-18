Bakan Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Bakan Kurum, Emlak Konut'un Yeni Kampanyasını Tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut'un orta gelirlilere yönelik yeni kampanyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz," dedi.

Küresel İnşaat Sektöründe Türk Müteahhitlerinin Önemi

Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından düzenlenen "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, dünyanın derin bir dönüşümün eşiğinde olduğunu ve Türk müteahhitlik sektörünün global alandaki yerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti. "Bundan tam yarım asır önce Libya’ya yurt dışı pazarına açıldık ve bugüne kadar 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık," diyen Kurum, 2024 yılında yurt dışındaki 316 projeyi üstlenerek %9,2 büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Deprem Bölgesine Verilen Önem

Kurum, Türkiye'nin yüz ölçümünün %66'sının, nüfusun %70'inin deprem tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14 milyon kişiyi etkilediğini hatırlatan Bakan, bu bölgedeki yapı stoğunun %40'ının yok olduğunu ve maliyetinin 104 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri

Bakan Kurum, kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de kentsel dönüşüm için başlattığı seferberlik ile toplamda 3,7 milyon ev ve iş yerinin dönüşümünü sağladıklarını belirtti. Ayrıca, "Bu yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyalarını başlatacağız, bu çalışmalar ile dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projeler gerçekleştireceğiz," şeklinde konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Kurum, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin büyümesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak bazı kuruluşların siyasete müdahil olma çabalarına dikkat çekti. "Bugün büyük hedefler ortaya koyması gerekirken, üretime ve istihdama katkı yapması gerekirken, siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz," diyen Kurum, Türkiye'yi büyütmek için sivil toplumla işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunca (İMKON) bir otelde düzenlenen "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı"na katıldı. Kurum, çalıştayda konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunca (İMKON) bir otelde düzenlenen "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı"na katıldı. Kurum, çalıştayda konuşma yaptı.