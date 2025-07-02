Bakan Kurum ve Kacır, Elazığ Heyetiyle Sanayi İhtiyaçlarını Görüştü

Bakanlar Kurum ve Kacır, Elazığ Heyetiyle Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ heyetiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve farklı partilerin milletvekillerinin katıldığı bu buluşma, şehrin sanayi alanındaki ihtiyaçları üzerinde yoğunlaştı.

Elazığ'ın Sanayi İhtiyaçları Değerlendirildi

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu. Görüşme sırasında, özellikle Elazığ'daki çimento fabrikası gibi sanayi tesislerinin durumu ele alındı. Kurum, Elazığ için işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldi.