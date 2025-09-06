DOLAR
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Manisa'da: Valilik ve AK Parti Ziyareti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Vali Vahdettin Özkan ve partililerle görüştü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:40
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Manisa'da: Valilik ve AK Parti Ziyareti

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Manisa'da

Ziyaretler Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını kapsadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa programı kapsamında önce "Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı"nın ardından Manisa Valiliğine geldi.

Göktaş, Valilikte Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı. Ziyarette bakanın yanısıra, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut hazır bulundu.

Programda Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve ardından beraberindekilerle Vali Özkan'ın makamında bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen valilik ziyaretinin ardından Göktaş, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ziyaret etti. Bakan Göktaş'ı, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa milletvekilleri Mücahit Arınç (sol 3), Murat Baybatur, Tamer Akkal (sol 2), AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert (solda) ve protokol üyeleri karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Valiliğini ziyaret etti. Bakan...

